影／移工在防疫旅館出房門泡麵、拿東西 各罰10萬元

移工染疫跟移工宿舍內跟確診者接觸可能成防疫破口，高雄市府防疫團隊加強移工入境居家檢疫14天的管理與稽查。衛生局今天表示，陸續查獲3名住在防疫旅館的移工，2名半夜出房門泡麵、1人走出房門8秒想跟別房移工串門子，都各罰10萬元。

高雄市衛生局疾管處長何惠彬表示，防疫團隊加強稽查，調閱防疫旅館走路的監視器畫面，發現一名男性移工在防疫旅館第6天時，曾跑出房門8秒鐘，要拿東西給其他房間的朋友，於是對這名移工開罰10萬元。

在另一所防疫旅館的監視畫面中，在11月28日晚上6點到隔天清晨6點，發現有2名女性移工半夜走出房門泡麵，也依中央訂定擅離居家檢疫地點2小時以下，各罰10萬元。

何惠彬表示，已請防疫旅館要落實居家檢疫的相關規定，隨時注意移工的狀況。