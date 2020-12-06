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印尼境外移入病例首度超越美國 在台治療費用恐破億

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印尼境外移入病例首度超越美國 在台治療費用恐破億

中央社 / 台北6日電
今天新增22例新冠肺炎境外移入病例，印尼移工人數最多。記者季相儒/攝影
今天新增22例新冠肺炎境外移入病例，印尼移工人數最多。記者季相儒/攝影

因應印尼確診個案大增，指揮中心強化印尼移工採檢，今天再增20例印尼境外移入個案，病例數達133人，首度超越美國，躍升境外移入個案最多的國家，治療費用恐破億元。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至昨天，美國新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入個案共116例，是全台境外移入個案最多的國家。

不過，近期因印尼疫情升溫，加上移工來台人數大增，確診數也快速攀升，指揮中心11月底以來針對集中檢疫的印尼移工展開多次採檢專案，1581人採檢後共有40人確診，加上檢疫期滿前採檢、自費採檢等個案，今天正式突破133例，首度超越美國，躍升境外移入個案最多的國家。

指揮中心發言人莊人祥晚間接受媒體訪問時表示，因應印尼確診個案大增，已對台灣防疫量能帶來壓力，指揮中心12月4日起全面暫緩印尼移工來台2週，未來也有相關配套措施，若印尼當地疫情趨緩，可能將入境許可人數減半開放，但若疫情持續升溫，也可能延長暫緩入境期限。

外界好奇，許多印尼移工入境前都曾提出核酸檢測（PCR）陰性證明，為何來台後仍確診，質疑證明可信度。莊人祥說，印尼移工陰轉陽有2種可能，一是檢驗時還沒發病，二是感染一段時間處於時陰時陽的狀況。

莊人祥坦言，許多印尼移工大多來自比較鄉下的地方，當地因醫療資源有限，也比較難做到有症狀就採檢、診斷，但為求謹慎，指揮中心已請外交部協助印尼認證PCR檢驗證明可信度，以防造假疑慮。

除此之外，暫緩印尼移工來台也可望替台灣省荷包。據指揮中心先前說法，一名確診個案治療費用平均高達新台幣210萬元，由防疫預算支應；以此計算，印尼移工治療費用恐怕早就破億，指揮中心雖澄清印尼移工大多症狀輕微或無症狀，治療費用每人約80萬元，但即便以此計算，治療費用恐怕也近億元。

新冠肺炎 COVID-19 印尼 移工

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