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醫管宿舍恐成防疫破口 移工週末將可暫留檢疫所

中央社 / 台北6日電

週末前夕檢疫期滿的移工，大多會被醫管公司安置在環境惡劣的宿舍，恐成防疫破口。指揮中心指揮官陳時中今天宣布，將暫時開放移工週末續住集中檢疫所，直到研議出適當做法。

一名印尼籍移工（案688）11月中來台，依規定檢疫、採檢均為陰性，後來自主健康管理期間，因自費採檢確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），中央流行疫情指揮中心緊急調查此個案在宿舍曾接觸到的47名移工，意外發現這48名移工被迫擠在同一空間且共用衛浴，恐成防疫破口。

陳時中下午在記者會中表示，目前僅要求民眾在自主健康管理期間不要出入公共場所，也要戴口罩、做好防疫，但這次事件後發現移工在自主健康管理期間住在擁擠狹小空間，恐是防疫一大隱憂。

根據現行狀況，移工若在週五集中檢疫期滿，在週一到醫院健檢之前，大多會被醫管公司安排到宿舍暫住，但因醫管公司是由仲介委託，並非勞動部管轄範圍，住宿品質成了三不管地帶。

陳時中說，指揮中心近日將和勞動部討論出適當管理做法，在改善的過渡期間，週六、週日將開放移工繼續住在集中檢疫所且不收費。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝會後接受媒體訪問表示，週末暫緩移工出所的新措施，預計本週起就實施。

新冠肺炎 COVID-19 移工 宿舍

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