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增22例境外移入！ 陳時中下午2時親自主持臨時記者會
中央流行疫情指揮中心今天宣布，我國增22例新冠肺炎境外移入個案，國際秋冬疫情蠢動，本周天天有病例，指揮中心將於下午2時舉行臨時記者會，由指揮官陳時中對外說明，另有線上直播。
另外，案688印尼移工新冠肺炎新確診個案中，接觸者確診為案695，其餘同宿舍46人中，1人是1採陽2採陰，今再採檢確認，若進到雇主家庭恐引發進一步疫情；還有1人是逃逸的越南女移工，移民署證實已經找到人，稍晚會由相關部會對外說明。
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