移工宿舍染疫危機 自主健康管理卻擠通舖共用衛浴

中央社 / 台北5日電

印尼移工近日新冠肺炎確診者眾，移工宿舍至少2人感染。調查發現，檢疫期滿移工應自主健康管理，但該宿舍是48名移工擠在同一空間、共用衛浴，指揮中心將盤點，緊急補破網。

指揮官陳時中說，據了解，新增的確診移工案695還沒有進到案家服務，但擔憂可能是雙方語言隔閡，怕有誤會，會再請勞動部再詢問。

中央流行疫情指揮中心4日在記者會公布，一名印尼籍移工（案688）11月13日來台，有登機前3天核酸檢驗陰性證明，入境至今也沒有症狀，且檢疫期滿前採檢也是陰性。因雇主要求，12月1日去自費採檢，結果驗出陽性，Ct值為32。

案688檢疫結束後，到宿舍自主健康管理，有接觸同舍移工共47人。為求謹慎，疫情指揮中心要求這些接觸者必須集中檢疫，有46人已入住集中檢疫所，但有1名越南籍移工行蹤不明。已採檢的46人中，有1人確診，另一人一採陽性、二採陰性，還有待三採釐清。

指揮中心指揮官陳時中晚間緊急舉行記者會表示，新增的個案為案695，與案688在宿舍接觸時間僅1天，兩人的Ct值都很高，案695判為境外移入。

案695在11月30日至12月4日都在桃園市春日路宿舍，衛生單位已緊急前往該宿舍，會把還在該地的移工移到集中檢疫所管理並採檢。

印尼籍移工來台後都需集中檢疫，檢疫期滿前採檢，若陰性則解除檢疫後仍須7天自主健康管理。這群移工由醫療管理公司安排入住宿舍、接受體檢後，再移到另一處宿舍。但在第一處宿舍，是48人同處一大空間（大通舖），且共用衛浴。

陳時中說，針對自主健康管理落實的問題，會再與勞動部盤點現行狀況並檢討。

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