印尼移工宿舍接觸者增1人確診 Ct值高列境外移入

日前1名印尼移工確診新冠肺炎，該名移工在宿舍47名接觸者中，1名越南移工行蹤不明，另有1人確診，1人須3採才知結果。因新增確診者Ct值高，且與印尼移工僅接觸1天，判為境外移入。

中央流行疫情指揮中心4日在記者會公布，1名印尼籍移工（案688）11月13日來台，有登機前3天核酸檢驗陰性證明，入境至今也沒有症狀，且檢疫期滿前採檢也是陰性。因雇主要求，12月1日去自費採檢，結果驗出陽性，Ct值為32。

案688檢疫結束後，到宿舍自主健康管理，有接觸同舍移工共47人。為求謹慎，疫情指揮中心要求這些接觸者必須集中檢疫，有46人已入住集中檢疫所，且會採檢。但有1名越南籍移工，行蹤不明。

指揮中心指揮官陳時中晚間緊急舉行記者會宣布，46名已到集中檢疫所的移工都已全數採檢，很不幸地已有1名移工確診（案695），為印尼籍20餘歲女性，第一次採檢Ct值32、第二次採檢36，但專家認定為陽性；還有1名移工第一次陽性但第二次陰性，6日還要再測一次。

目前該移工宿舍已有2人確診，但陳時中說，因2名移工的Ct值都很高，且案688和新增的案695僅接觸1天；研判案695為境外移入。後續還會檢驗抗體、進行病毒基因序列比對。

這些結束集中檢疫的移工應自主健康管理，但移工在宿舍自主健康管理時，卻是48人同處一空間，且共用衛浴。

陳時中說，因此宿舍已有2人確診，另有1人疑似，為求慎重，案695在11月30日至12月4日都在桃園市春日路宿舍，衛生局已緊急前往，要瞭解該宿舍還有多少移工，要全數移到集中檢疫所；也請家中有聘僱移工，是從春日路宿舍出來者，要注意，應盡快讓移工到集中檢疫。

陳時中也說，會緊急舉行記者會是擔心宿舍會群聚，也怕有確診移工進到案家服務，造成更大的感染，才會急著說明。盡早回到集中檢疫所就會相對安全，如不能即時到集中檢疫，家裡也應該有所區隔。

指揮中心發言人莊人祥也說，移工自主管理期間卻是48人同處一室，以往自主管理規範沒有講這麼細，這部分會再修正。

此外，還有1名越南籍移工失聯，陳時中說，目前查到她的足跡在台北、桃園都有出沒，警政署已全力協尋，希望移工看到訊息能主動通知，為了自我的健康著想，盡早到集中檢疫所檢驗。