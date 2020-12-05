同宿舍逃逸移工台北桃園有足跡 陳時中晚親上火線說明

昨天公布的新冠肺炎新確診個案中，一名來自印尼的女性移工（案688），47名同宿舍移工集中隔離，但卻傳一名同宿舍接觸者逃逸，警政專案尋人，指揮中心今晚舉行緊急會議，指揮官陳時中今晚間親上火線說明，同宿舍逃逸移工台北桃園有足跡。

該名移工為卅多歲越南籍女性，11月13日來台工作，由於其為社福類移工，一律採集中檢疫，檢疫期間分別於11月17日及出關前的11月26日兩次採檢，皆為陰性，於11月28日結束檢疫，入住移工宿舍至11月30日。

12月1日赴僱主家中擔任家事型社福類移工，不料在12月2日自主主家外出後，才此音訊全無、失去行蹤，該移工在知道要集中檢疫前就消失了，昨晚決議同宿舍移工皆需集中檢疫後，就由警政及移民署各別成立專案小組尋人。

陳時中表示，他在台北及桃園有足跡，警政署全力協尋，我們特別呼籲該移工，為了自己好，及早跟指揮中心報到，有電話可以與仲介聯絡，或是跟勞動部1955聯繫有相同語言聯繫，「我們可以做相關檢驗確保安全。」