印尼移工確診遭疑本土個案 已有抗體顯示感染已久

近日一名印尼移工確診新冠肺炎，因曾2度核酸檢驗陰性卻又確診，遭疑感染源不在境外。疫情指揮中心說，該個案血清抗體陽性，顯示已感染一段時間，4日再驗，核酸檢驗已呈陰性。

中央流行疫情指揮中心4日在記者會公布，一名印尼籍移工11月13日來台，有登機前3天核酸檢驗陰性證明，入境至今也沒有症狀，且檢疫期滿前採檢也是陰性。因雇主要求，12月1日去自費採檢，結果驗出陽性，Ct值為32。

案688檢疫結束後，到宿舍自主健康管理，有接觸同舍移工共47人。但因其曾2度檢驗陰性，後又確診，遭疑感染源可能是本土。但指揮中心研判，此個案因是早已感染，處在感染晚期、陰陰陽陽階段。

指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，案688經檢測血清抗體為陽性反應，顯示感染已一段時間，研判應是在印尼遭到感染。4日再經痰液及鼻咽兩套檢驗套組檢驗，結果都已是陰性反應。

至於該個案的47名移工接觸者，莊人祥說，指揮中心4日開會討論後決定，這些接觸者都需要集中檢疫，目前已有46人進到集中檢疫所且都會採檢，結果應在明天出爐。若核酸檢驗驗到陽性，還會加驗抗體，且集中檢疫期滿還會再採檢一次。