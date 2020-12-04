9旬翁染疫台最高齡 法男確診前曾在美遭毒蛛咬

台灣今天增4例新冠肺炎境外移入，一人是不定期往返台美居住的9旬老翁，為全台目前最高齡感染者。另一名法國男性，在美國遭毒蜘蛛咬傷就醫，之後入境台灣住院確診，也引關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午記者會宣布，國內新增4例境外移入新冠肺炎確定病例（案688至691），其中1人為印尼籍移工，3人從美國移入。

其中案691為台灣90餘歲男性，不定期在美國、台灣兩地居住，今年11月上旬到美國，同月22日再回台。入境沒有症狀，且有登機前3天陰性證明。但在居家檢疫期間身體不適，入院檢查有肺炎，採檢而確診。

莊人祥表示，此9旬個案目前住在負壓加護病房，沒有上呼吸道症狀，沒有插管，為全台感染者最高齡者。Ct值僅13，研判剛發病。

另一案689為在台灣工作、持有居留證的法國人，他11月23日因公前往美國，被毒蜘蛛咬傷，2度在美國就醫。11月30日入境台灣到防疫旅館居家檢疫，但因毒蛛咬傷部位持續不適，分別在11月30日和12月2日由衛生單位安排到同一家醫院兩度就醫。

莊人祥說，個案11月30日就醫時，醫院是評估毒蛛咬傷部位後就再返回防疫旅館；2日傷口仍有問題，到醫院就醫後因其為檢疫者，住進負壓隔離病房，且因居家隔離或檢疫者接受醫療照護感染管制措施指引，住負壓隔離病房就會採檢，因此確診。

莊人祥表示，案689離開台灣8天時間，根據發病日推估，可能被感染的時間有6天身在台灣。但因其工作特殊，在台灣沒有與其他人接觸，且在美國曾2度就醫，其Ct值19，應是發病未久，研判在美國感染可能性較大。

另外，案688為印尼籍移工，11月13日來台，有登機前3天核酸檢驗陰性證明，入境至今也沒有症狀，且檢疫期滿前採檢也是陰性。因雇主要求，12月1日去自費採檢，結果驗出陽性，Ct值為32。

莊人祥說，案688到宿舍自主健康管理有接觸同舍移工，有47人，正評估接觸情形以採取防疫作為。但評估此案應是早已感染，現在處於陰陰陽陽階段，過去也有幾例是類似狀況。