空服員違反居檢規定 未來管理擬加嚴最高罰百萬

疫情指揮中心今天證實，近3個月有5名空服員違反居家檢疫規定。指揮中心研議加強管理，未來擬5天居檢也會發檢疫通知書，若再違規，可依法開罰，最高罰新台幣百萬元。

長榮航空今天證實，有空服員因違反防疫規定遭開除。根據長榮航空內部懲戒通知，有3名空姐在居家檢疫期間外出，漠視防疫規定，已先後祭出免職處分。這3名空姐都是在依規定應居家檢疫期間，無視規定外出，與友人聚餐、打球、露營、參加學校課程、前往親戚家等，還高調打卡。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在記者會表示，國籍航空機組人員因有特殊職業屬性，現行檢疫規定是專案由航空公司自行管理，可從一般14天居家檢疫縮短為5天。若機組員違反檢疫規定，航空公司會通報指揮中心，就回歸一般民眾身分，須完成居家檢疫14天。若居檢14天時再違規，才會依傳染病防治法開罰。

據了解，因航空公司機組人員檢疫天數與一般民眾的14天不同，過去都沒有開立居家檢疫通知書，也無法採用電子圍籬監控，而是由航空公司自行管理。

莊人祥說，近3個月來已有5名空服員違反檢疫規定，包含長榮航空3人、華航2人。指揮中心接獲通報後，都有開立14天居家檢疫書，要求他們居檢。他們也都有依法完成。當初讓航空公司先行處理，也是認為航空公司的處理規範應該更嚴格。

但外界質疑，空服員違規為何不依傳染病防治法開罰，與一般人標準不一；莊人祥表示，因航空公司機組員職業屬性特殊，採專案管理，現在發現機組員檢疫有狀況，會研議加強管理，如加開居家檢疫通知書，若再違規，就可依傳染病防治法的罰則處理，違者最高可重罰100萬元。

至於現在違規的5人，莊人祥說，會釐清5案的違規事實並審視目前法規，有沒有可依法裁處之處。

這5名空服員違反檢疫規定，且有人到處趴趴走；莊人祥說，他們是居家檢疫個案，並非感染者，無須匡列接觸者，但對曾接觸過的人，若後續有健康狀況，也會持續追蹤。