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陳時中帶頭接種新冠疫苗？ 莊人祥：時間未到
歐美各國明年1月起將陸續大量接種疫苗，然國內疫苗沒有更新進度，安全疑慮的部分，進度比較快的疫苗，如mRNA疫苗這類的疫苗都是全球首次接種，國內應如何提升接種信心？
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心會持續關注各國注疫苗接種狀況，臨床試驗資料也可作為安全性代表。
對於指揮官陳時中是否要直播接種一事，莊人祥表示，衛生官員親自施打的部分，其實國內接種流感疫苗時，也會由衛福部長帶頭接種，但目前新冠肺炎接種還沒相關規畫，「因為時間未到。」
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