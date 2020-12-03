陳時中帶頭接種新冠疫苗？ 莊人祥：時間未到

歐美各國明年1月起將陸續大量接種疫苗，然國內疫苗沒有更新進度，安全疑慮的部分，進度比較快的疫苗，如mRNA疫苗這類的疫苗都是全球首次接種，國內應如何提升接種信心？

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心會持續關注各國注疫苗接種狀況，臨床試驗資料也可作為安全性代表。