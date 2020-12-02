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入境有陰性證明卻確診 張上淳說明2種可能性

中央社 / 台北2日電
近日常見確診者入境時持有陰性證明，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這種情形有2種可能狀況。記者邱德祥／攝影
近日常見確診者入境時持有陰性證明，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這種情形有2種可能狀況。記者邱德祥／攝影

台灣今天新增6例新冠肺炎境外移入，其中4人有核酸檢驗陰性報告。專家張上淳說，可能境外檢驗時處潛伏期或正處於感染後期陰陰陽陽階段，顯示持陰性證明還需搭配檢疫才保險。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣新增6例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）境外移入，分別有3例印尼、2例美國和1例法國。其中4人備有登機前3天核酸檢驗陰性證明、1人有抗體陰性證明。

媒體質疑，近日常見確診者入境時持有陰性證明；指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會表示，這種情形有2種可能狀況，包含感染初期可能是檢驗陰性，入境時過了潛伏期出現症狀，經核酸檢測後被驗出來；另一個可能性是處在感染末期，呈現陰陰陽陽狀況，因此入境前單次檢驗陰性，入境再次檢驗又變成陽性。

張上淳說，這也顯示單靠登機前篩檢陰性，無法保證後續不變陽性，因此入境後續還是要居家檢疫。但多數在登機前感染，登機前提供檢驗報告有相當機率抓到陽性，若能避免入境，可減少防疫負擔跟壓力。

張上淳表示，當國外疫情較不嚴峻時，這類個案不多，國內量能還可承受；但如今國外疫情嚴峻，希望減少造成國內防疫負擔跟壓力，才會祭出手段篩掉一部分確診者，但不保證百分之百不會有帶病毒入境的人。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，外界也有質疑，入境提出核酸檢驗報告和入境全面篩檢有何不同；雖然入境核酸檢驗報告無法盡信，但仍有一定準確度，可減少航程移動時的風險，沒有證明的話把區域隔開，可降低所有人的感染風險，避免確診時前後兩排乘客都必須隔離。

也有媒體詢問，未來是否可能檢疫期滿後自費採檢；陳時中說，檢疫政策會根據狀況滾動式檢討，目前仍對高風險族群採取檢疫期滿前採檢的措施。正如過去報告，確診者發病10天後病毒再製性低，會根據科學證據隨時檢討。

新冠肺炎 COVID-19 張上淳

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