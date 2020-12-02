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自費檢驗新冠肺炎 台灣醫療院所定價5000到7000元

聯合報 / 記者陳婕翎黃惠群／台北即時報導
目前全國84家新冠肺炎自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5000到7000元。圖／聯合報系資料照
目前全國84家新冠肺炎自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5000到7000元。圖／聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日表示，目前全國84家新冠肺炎自費檢驗指定醫院，檢驗費用約5000到7000元；另有37家提供快速檢驗服務，民眾可於當日就醫採檢及取得報告，快速檢驗費用以7000元居多數。

陳時中表示，自費檢驗費用，依醫療法第21條規定：「醫療機構收取醫療費用之標準，由直轄市、縣(市)主管機關核定」，其中非屬健保給付項目，直轄市、縣市主管機關應衡酌醫用者意見，參考醫院提供醫療設施水準、成本分析與市場行情等資料，依審查程序據以核定。

陳時中指出，各國新冠自費核酸檢驗費用有所不同，依據駐外單位提供資料，美國自費檢驗費用約為美金250元（折合新台幣約7100元）以下；英國自費檢驗費用約為英鎊130至200元不等（折合新台幣約5000至7600元）。

日本自費檢驗費用約為日幣25000至50000元不等（折合新台幣約7000至14000元），與我國自費檢驗收費相當。為使民眾便於掌握新冠肺炎自費檢驗資訊，指揮中心請各縣市衛生局提供相關資料，已公布全國各自費檢驗指定醫院相關收費資訊，方便民眾上網查閱。

相關訊息置於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引/開放民眾自費檢驗COVID-19(武漢肺炎)申請規定項下，供民眾查詢。

中央流行疫情指揮中心12月2日14:00記者會出席名單由左到右疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥。記者黃惠群／攝影
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新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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