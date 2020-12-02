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香港新冠疫情升高 指揮中心宣布移出中低風險國家名單
疫情指揮中心今天宣布，香港本土2019冠狀病毒疾病疫情大幅上升，即日起從中低風險國移除。
中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，國內新增6例境外移入COVID-19（新冠肺炎）確定病例，分別為3例從印尼、2例美國和1例法國。截至目前累計685例確診，目前還有108人住院隔離中。
指揮中心指揮官陳時中表示，香港近期本土疫情大幅增加，2週內報告近700例本土確診，其中144例感染源不明，均較前期大幅上升。
考量近期香港疫情持續升溫，即日起將香港從中低感染風險國家/地區移除。
各國感染風險級別最新名單，低感染風險國家/地區為紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島、新加坡、柬埔寨。中低感染風險國家/地區為澳洲。
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