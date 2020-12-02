香港新冠疫情升高 指揮中心宣布移出中低風險國家名單

近期因疫情再起，政府暫時禁止印尼移工入境，讓本就供不應求的外籍看護市場雪上加霜。政府雖鼓勵民眾使用長照2.0、並祭出延長到期移工簽證，試圖補足人力缺口，但仍無法解決缺工問題。

2020-12-02 12:06