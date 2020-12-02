台灣人返台未附核酸證明 無合理理由罰1萬元
12月起，國人返台應備有新冠肺炎核酸檢驗證明。指揮中心今天宣布，若登機前沒有證明，且沒有合理理由，將罰新台幣1萬元。若持偽造或變造報告，重罰15萬元。
12月1日起秋冬防疫專案上路，海外國人回台應持有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）核酸檢驗證明。但有緊急、無法取得證明、專案及其他合理理由，可不罰。但若沒有證明，經航空公司特別安排，仍可登機回台。
中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，若民眾登機前沒有證明，且沒有合理理由，主動告知後裁罰1萬元。若持偽造或變照的核酸檢驗報告入境，裁罰15萬元且移送法辦；若切結入境自費採檢卻未配合者，裁罰5萬元。
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