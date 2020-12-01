秋冬專案3天內回國可免附報告 4類對象例外

「秋冬專案今天上路，出境3天內回國可免附檢驗報告！」秋冬防疫專案在1日啟動，疫情中心副指揮官莊人祥表示，民眾若須短期出國，只要在出境3天內回國，可免附檢驗報告，但入境仍須自費採檢及居家檢疫；並提醒民眾進入8大類場所記得戴口罩，以免遭開罰。

3天內回國免附報告

「秋冬防疫專案啟動，所有入境者登機前都須檢附新冠肺炎核酸檢驗（PCR）報告。」莊人祥表示，但若為4類例外對象，可免附檢驗報告，其餘未提供報告者，一律自費採檢並開罰新台幣1萬至15萬元。4類例外對象包括緊急回台奔喪、專案就醫、所在國無法取得檢驗報告、部會專案經指揮中心同意，或其他經指揮中心公布對象等。

莊人祥指出，近日收到民眾反應，有些人短期出國僅為洽公、更換護照或簽證等，光航程、辦事就得花掉不少時間，可能等不及檢驗結果出爐就已返國，入境提供PCR證明有困難，因此決議放寬「自我國出境且3日內即再入境者」免附PCR證明，前往任何國家都適用，也是目前確定免附PCR證明的例外狀況之一。

「舉例來說，某人12月1日搭機出境，搭乘班機表定時間於12月4日深夜12時前抵達台灣，則免附檢驗報告。」但莊人祥也強調，這類民眾雖免附PCR證明，但搭機返台時仍須簽切結書，並由航空公司安排機上指定座位，入境後也要自費採檢並居家檢疫14天。

新增4起境外移入

指揮中心1日也公布新增4例境外移入確診案例，發言人莊人祥表示，4例分別為菲律賓籍20多歲男性（案677）、印尼籍30多歲女性（案678）、本國籍30多歲男性從英國入境（案679）及白俄羅斯籍40多歲男性（案680），其中案678為印尼移工。

指揮中心統計，截至目前國內累計11萬685例新冠肺炎通報（含10萬8,969例排除），其中679例確診，分別為587例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、568人解除隔離、104人住院隔離中。

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