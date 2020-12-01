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極短期商務客福音 出境3天內回國免檢驗報告

中央社 / 台北1日電

秋冬專案今天上路，入境者須附核酸檢驗報告。指揮中心表示，不少民眾短期出國換護照、辦點事就回國，只要在出境3天內回國，可免附檢驗報告，但入境仍須自費採檢及居家檢疫。

秋冬防疫專案今天上路，所有入境者登機前都須檢附新冠肺炎核酸檢驗（PCR）報告，但若為4類例外對象，可免附檢驗報告，其餘未提供報告者，一律自費採檢並開罰新台幣1萬至15萬元。

根據中央流行疫情指揮中心規定，4類例外對象包括緊急回台奔喪或專案就醫、所在國無法取得檢驗報告、部會專案經指揮中心同意，或是其他經指揮中心公布對象等。

不過，究竟哪些人屬於「其他經指揮中心公布對象」，民眾仍霧煞煞。

指揮中心指揮官陳時中昨天表示，目前據調查雖然只有6個國家無法取得PCR證明，但考量有些國家或許在實際取得證明上真的有困難，因此返台民眾若有困難，仍可自行陳述理由、簽切結書後入境自費採檢，由官方判斷是否合乎盡力但無法取得證明的條件，若無正當合理理由，將依法開罰。

實際上，例外狀況並不全是這麼模糊，「自我國出境且3日內即再入境者」，是目前指揮中心唯一列出確定免附PCR證明的例外狀況。

指揮中心發言人莊人祥今天受訪時表示，近來收到不少民眾反應，有些人短期出國只是為了洽公、更換護照或簽證等，光是航程、辦事就得花掉不少時間，可能等不及檢驗結果出來就已經返國，入境提供PCR證明有困難，因此決議開放「自我國出境且3日內即再入境者」免附PCR證明，前往任何國家都適用。

舉例來說，某人12月1日搭機出境，其搭乘班機表定時間於12月4日深夜12時前抵達台灣，則免附檢驗報告。

不過，莊人祥強調，這類民眾雖免附PCR證明，但搭機返台時仍須簽切結書，並由航空公司安排機上指定區域，入境後也要自費採檢並居家檢疫14天。

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