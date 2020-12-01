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防疫比氣長 黃偉哲帶隊火車站宣導秋冬防疫

中央社 / 台南1日電
台南市長黃偉哲。聯合報記者唐秀麗／攝影
台南市長黃偉哲。聯合報記者唐秀麗／攝影

配合中央今天啟動「秋冬防疫專案」，台南市長黃偉哲一早帶隊至台南火車站大廳宣導八大類場所應佩戴口罩。他強調「防疫工作是要比氣長」，該做的防疫工作一個都不能少。

黃偉哲表示，台灣從上半年開始到現在，防疫工作一直做的很好，所以千萬不能在這時出現破口。依中央流行疫情指揮中心規定，進出車站大廳也要強制戴口罩，雖然民眾搭高鐵時已養成戴口罩習慣，但因為台鐵有很多是短時間通勤，民眾容易疏忽，所以特別選擇台南火車站宣導，「防疫工作是要比氣長」，要防堵破口，該做的防疫工作，戴口罩、保持社交距離、勤洗手一個都不能少。

現場針對外籍移工發放印尼文、越南文的衛教單張，宣導配戴口罩重要性。對於中央規定12月4日起暫停印尼籍移工來台2週造成影響，黃偉哲也表示，如有急需相關人力支援，社會局服務人員可提供暫時支援。依南市府數據，目前台南市產業移工有4萬3322人，社福移工1萬6571人。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）秋冬防疫，醫療應變部分，南市衛生局督導所轄醫療院所，落實法定傳染病通報義務，訂定「加強門診與急診社區感染肺炎病人篩檢」、「加強住院病人篩檢」及「強化醫療照護人員健康監測」等獎勵通報採檢指標；透過健保系統提醒加強通報採檢；協助執行無COVID-19相關症狀居家隔離/檢疫者採檢及相關處理流程。

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