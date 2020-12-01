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新增病例多來自印尼 台灣踩下入島「急煞車」

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）台灣官方表示，在從印度尼西亞到港旅客中發現數例新冠病例後，決定將暫停允許來自印尼的外來打工者進入台灣。

台灣周一確認的24例新冠病例全部為境外輸入。其中20名病例均為來自印度尼西亞的打工者，目前他們正處於隔離狀態。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，另外4人是從美國、英國和菲律賓回台的台灣公民。

台灣衛生福利部部長陳時中表示："我們非常對印度尼西亞處理大流行病的做法深感憂慮……因此，我們別無選擇，只能停止接受印尼農民工一段時間。

陳時中表示，這段時間看到印尼疫情越來越嚴重，加上印尼工人提出的陰性報告和真實情況有落差，研判當地疫情不僅嚴重，在移工管理上也和事實情況不符，因此嚴加管制，延緩印尼移工來台兩周。之後再評估是否自12月18日起減半原印尼籍移工每周入境人數，並做滾動式檢查。

社會福利和家庭服務體系面臨人力缺口

陳時中解釋稱，如果印尼疫情繼續惡化，或是檢驗陽性率降低，就會評估開放，但不會一次開放，而是從減半人數開始開放。台灣中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥補充表示，現在每周平均有大約660印尼移工來台，若再次開放，上限約330人。

在台灣，印尼移民工在護理以及家庭事務服務領域有著舉足輕重的角色。未來如何填補這一人力缺口，以及是否有配套措施出台目前是台灣內部各方關注的焦點。

台灣勞工部表示，自3月17日以來，共有7,279名印尼移民工人進入台灣，包括5,437名殘障或生活有困難人士的護工。另外有1,842人在不同的行業務工。

台灣是目前全球各國相對來說控制新冠疫情成績較好的國家。到目前為止，當地僅通報了675個新冠病例以及7個與此相關的死亡病例。

任琛/李魚（德新社）

本文章由德國之聲授權提供】

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