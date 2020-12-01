印尼移工暫停入境2周 上千家庭受影響

昨天國內新增廿四例境外移入新冠肺炎病例，有廿例是來自印尼的移工，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，十二月四日起，全面暫停引進印尼移工來台工作，為期兩周，一三五○名移工無法入境，可能影響上千個家庭，兩周後再視疫情滾動檢討。

陳時中昨天表示，新增病例中，除了印尼廿例，還有美國兩例、英國及菲律賓各一例。這廿例印尼移工確診，主要是指揮中心針對集中檢疫所移工普篩而發現，患者入境日期從十一月廿日至廿七日，僅一人有症狀，十九人迄今無症狀；移工普篩共計採檢九三九人，其中廿三人陽性，另外三人已於廿九日公布。

十月至今，已有八十三例印尼移工確診。陳時中表示，印尼疫情持續升高，不管是集中訓練場所的防疫措施，加上入境時所提出的檢驗報告，都不夠完善，與真實情況有所落差。加上未來這段時間可能有大量國人返國，考量檢疫和醫療量能，因此決定從十二月四日起，暫緩印尼移工來台兩周。

陳時中指出，十一月每周入境的印尼移工平均為六六七人，暫停引進兩周之後，估計有一千三百五十名移工不能入境；若十二月十八日後決定減半引進，每周上限為三三九人。人力缺口如何解決？可招募本國勞工、使用長照二點○、承接國內移工、改聘其他國家移工。

勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠指出，目前在台移工共六十九點九萬人，主要來自印尼、菲律賓、泰國與越南，印尼占三成八，共廿六點五萬人。目前家庭看護工最長服務十四年，其他類別最長十二年，明年三月十七日以前，工作年限達十二或十四年者都可再延長一年，希望盡量留住目前已在台工作的移工。

印尼政府之前片面宣布實施移工「零付費」政策，引發台印關係緊張。此次暫緩印尼移工來台是否作為談判籌碼？陳時中回應，談判不在此次考量之內。昨天增加廿四例境外移入病例，總統蔡英文晚間也在臉書發文表示，大家看到這個數字，「都緊張了一下」。她指出，國際疫情確實嚴峻，拜託大家「防疫真的不能鬆懈！」