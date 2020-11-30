暫停印尼移工衝擊社福人力 勞部估影響千名雇主

疫情指揮中心今天宣布，12月4日起暫停印尼籍移工來台2週，預估將有1350名印尼移工受影響，其中75%為社福移工、25%產業移工，勞動部估有超過千名雇主受影響。

印尼籍移工武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入病例激增，中央流行疫情指揮中心要求印尼移工入境後全面到集中檢疫所進行集中檢疫，並在檢疫期滿前採檢，但實施至今，發現印尼疫情嚴峻，且入境移工提出的陰性報告和真實染疫狀況有所落差，研判移工檢疫等管理措施不確實。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，12月4日起暫停印尼移工來台2週，12月18日過後視情況決定減半開放人數或持續禁止，但針對已辦好手續、訂好檢疫場所的移工，仍予以入境。

根據統計，11月份每週入境印尼籍移工平均人數為677人，此次全面暫停引進2週，預計會減少約1350名印尼籍移工來台。

勞動部勞動力發展署組長薛鑑忠於會後接受媒體聯訪時表示，暫停印尼移工來台主要基於防疫考量，據統計，10月印尼移工境外移入個案僅4例，11月暴增至77例，研判當地疫情應該相當嚴峻，勞動部上週五至今持續和指揮中心討論，決議先暫停2週。

薛鑑忠說，截至目前，在台外籍移工人數約有69.9萬人，其中以印尼26.5萬人、占38%最多，另有菲律賓、越南、泰國等4大來源國；暫停2週受影響的1350名印尼籍移工中，有75%是社福類移工、25%為產業移工，受影響的雇主至少有1000人以上。

有媒體詢問，先前菲律賓疫情同樣嚴重，為何不禁菲籍移工，只禁印尼移工，是否和明年元旦起，印尼政府片面宣布將聘僱移工費用改由雇主負擔有關。

陳時中說，目前確診個案中，有107例為外籍移工，其中印尼83例、菲律賓僅24例，加上印尼移工以社福類居多，恐接觸抵抗力較弱的年長者，對於整體國家疫情控制、被照顧者及其家庭影響很大，才做出這樣的決定，但除此之外的相關談判，都不在指揮中心考慮內。