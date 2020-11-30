通緝犯菲律賓返台確診 1護送員警居家隔離

周姓通緝犯近日從菲律賓返台，在機場一採陰性，直到在桃園監獄二採時確診新冠肺炎。指揮中心今天表示，1名員警在護送過程僅戴口罩、沒穿防護衣，遭列居家隔離。

周男因涉犯傷害致死罪通緝在案，27日搭機從菲律賓返台遭航警局逮捕歸案，一採時未檢測出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），送到桃園監獄服刑後，依檢疫程序進行二次採檢，於29日通知確診，監所隨後將人送防疫醫院隔離治療。

中央流行疫情指揮中心今天下午在記者會中宣布新增這例確診個案（案669），指揮中心指揮官陳時中表示，這名通緝犯為本國籍30多歲男性，2015年6月出境至今，今年11月16日在菲律賓出現咳嗽、頭痛症狀，因通緝到案，11月27日遣送回台，入境時在機場採檢結果為陰性，11月28日二採時確診。

陳時中說，根據疫調，該通緝犯入境後、就醫期間共有16名接觸者，其中1名員警僅戴口罩、沒穿防護衣，遭列為居家隔離，其餘15人列自主健康管理。

至於該個案為何一採陰、二採又轉陽，指揮中心發言人莊人祥表示，從國外回台者只要入境時有症狀，都會採檢2次，1次在機場採檢深喉唾液，若結果為陰性者，24小時後會再到醫院2次採檢，由於深喉唾液對於發病較久個案敏感度較差，因此可能時陰時陽，不容易一次就檢驗出來。