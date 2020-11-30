12月4日起暫停印尼移工來台2週 預計減少引進1350人

中央社 / 台北30日電

因應印尼移工武漢肺炎境外移入個案暴增，且移工管理狀況不佳，中央流行疫情指揮中心今天宣布12月4日起全面暫停引進印尼籍移工來台工作2週，預計影響1350名移工。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中宣布此消息，他表示，這段期間以來，相繼要求菲律賓、印尼移工入境後進入集中檢疫所進行檢疫及採檢，但印尼疫情持續升溫，不僅在印尼當地集中檢疫措施不完善，提出的陰性報告也和真實情況有落差，研判印尼不只當地疫情嚴重，移工管理和檢疫報告和事實有落差，決議嚴加管制。

陳時中說，12月4日起將暫停印尼移工入境2週，預計實施至12月17日，並視當地疫情狀況，考慮12月18日是否減半原印尼籍移工每週入境人數，但若情況沒有改善，會持續沿用嚴格管制並滾動式檢討，針對已經辦好手續、訂好檢疫場所的移工，仍會予以入境。

根據勞動部統計，自今年3月17日起移工入境應檢疫14天，印尼籍移工入境人數共7279人，其中社福類引進人數為5437人，產業類引進人數為1842人；近期因印尼籍移工持續發生確診個案，指揮中心11月20日已宣布自當日入境的印尼籍所有移工，均須接受集中檢疫，以確保社區防疫安全；此外，已陸續暫緩8家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作，以加強邊境管理。

經統計，11月份每週入境台灣的印尼籍移工平均人數為677人，此次全面暫停引進2週，預計會減少約1350名印尼籍移工來台。如後續評估減半引進印尼籍移工來台工作人數，每週印尼籍移工可入境上限人數為339人。

陳時中表示，印尼籍移工受疫情影響無法入境，雇主若有用人需求，得透過當地公立就業服務機構辦理專案媒合本國勞工、選擇引進其他國籍的移工或在國內承接移工，另家中有失能者照顧需求，可撥打1966長照專線或至各地長期照顧服務管理中心洽詢長照資源，協助家中照顧需求，相關申請程序可撥打勞動部專線02-8995-6000或衛生福利部1966長照服務專線洽詢。

新冠肺炎 COVID-19 印尼

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