快訊

中職／悍將公布12人釋出名單 倪福德也在列

憂日租套房成防疫破口 柯文哲：有風吹草動拿人頭來...

聽新聞
test
0:00 / 0:00

12月1日起秋冬防疫上路 進出桃園機場須佩戴口罩

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
配合「秋冬防疫專案」，自12月1日起，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須佩戴口罩。 圖／機場公司提供
配合「秋冬防疫專案」，自12月1日起，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須佩戴口罩。 圖／機場公司提供

因應國際新冠肺炎COVID-19）疫情升高強化邊境檢疫，桃園國際機場配合中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，自12月1日起至110年2月28日，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須佩戴口罩，若經勸導不聽者將依法開罰。

機場公司表示，會持續落實門禁管制，宣導各項防疫作為，提供安全乾淨的環境，讓入出境旅客、接送機或休閒購物的民眾，都能安心的進出桃園國際機場。

機場公司表示，12月1日啟動的秋冬防疫專案，有關旅客在桃園國際機場入境或轉機應檢附表訂登機時間前3日(工作日)內COVID-19核酸檢驗陰性報告或其他注意事項相關規定，請參酌衛生福利部疾病管制署官網發布最新資訊，機場公司提醒旅客出發前準備好相關文件，並先上網至入境檢疫系統填寫資料，縮短下機後入境等候時間。

機場公司說，桃園機場第一航廈及第二航廈的入境行李提領區及接機大廳均廣設宣導物品，提醒入境旅客依規定搭乘防疫專車返家或前往防疫旅館。同時，考量入境旅客餐飲需求，入境大廳均提供防疫餐點服務，並由專人送至特別為入境旅客規劃專屬用餐區供旅客享用。

機場公司表示，110年春節期間出入桃園國際機場人數勢將提高，機場公司除持續落實國門防疫，以最嚴謹標準做好相關工作，維持旅客最佳的服務品質，讓所有出入機場的人能夠安心，並確保國人在境內可以放心維持健康、安全的防疫生活，更能安心歡度春節假期。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

鄭文燦視訊澳洲黃金海岸市長 盼疫情後加強互動

秋冬防疫專案12月1日啟動 鄭文燦呼籲各單位及市民配合

東京奧運防疫追加經費 整體超過800億台幣

配合秋冬防疫專案 北投溫泉泡腳池將管控

相關新聞

影／今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增24例新冠肺炎境外移入個案，下午3時30分臨時記者會由指揮官陳時中親自說明，屆時將有直播...

憂日租套房成防疫破口 柯文哲：有風吹草動拿人頭來...

因應後疫情時代，台北市長柯文哲今天出席「轉動未來，行的智慧新生活」交通論壇，對於台灣昨攔下20多例境外移入案例，甚至全球...

12月1日起秋冬防疫上路 進出桃園機場須佩戴口罩

因應國際新冠肺炎（COVID-19）疫情升高強化邊境檢疫，桃園國際機場配合中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，自1...

我考量管制印尼移工入境 印尼代表處：尊重配合

近期印尼籍移工抵台後確診者眾多，截至昨天為止，三日內共新增廿四例印尼移確診，指揮中心昨證實確實有考量暫時禁止印尼移工入境...

秋冬返國潮提前到 台大醫院：病房都已超前部署

秋冬專案明天上路，因12月起就要求未符合少數例外情形之國人，返國必須檢附陰性證明，否則回國將遭罰，因此返國潮已經提前發生...

秋冬專案明上路 我國際公告仍是陰性證明始得登機

中央流行疫情指揮中心日前宣布12月起，包含本國人之所有入境者須檢附三日內核酸檢驗陰性證明才能登機，後來又改稱沒有報告並不...

12月起入境須附核酸報告 7大疑惑一次解答

秋冬防疫專案將在明天上路，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告，沒附證明能否搭機？檢驗報告誰買單、要有哪些內容？民眾疑問一...

【總編開箱】除了印尼移工疫情風險，也得關心「封鎖世代」的未來夢

秋冬疫情果然如病毒專家所料，國際疫情迎來了又凶又狠的第四波。

核酸篩檢 澳洲免費 美最貴2.5萬

疫情指揮中心明天起實施秋冬防疫專案，入境者須檢附三日內核酸檢驗陰性證明才能登機，若違規上機，最高恐罰五萬。記者分析美、英...

雙鐵客運 進大廳就要戴口罩

秋冬防疫專案明天啟動，進台鐵及高鐵大廳、售票處等非付費區也要強制戴口罩，若能保持社交距離才可暫時脫口罩飲食；各大客運場站...

蔡總統鼓勵消費：公共場所戴口罩

秋冬防疫專案將展開，蔡英文總統昨晚出席大型室內聚會時提醒，十二月一日起防疫措施將變得更嚴格，請民眾出入公共場所時一定要戴...

若禁印尼移工 衝擊看護市場

來台印尼移工屢傳新冠肺炎境外移入確診，指揮中心預計今天與勞動部等相關單位討論如何因應，其中不排除直接禁止輸入印尼移工。由...

熱門新聞

影／今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

不再沉默 施明德斥促轉會由一群欠缺良心的人組成

罕見！新加坡年初確診孕婦 產下帶新冠病毒抗體男嬰

中天假處分案下午開庭 NCC主委：52台可能變空頻

返台通緝犯桃監確診染疫 監所第一起收容人確診個案

美洛杉磯、舊金山等大城相繼宵禁 日韓防疫升級

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。