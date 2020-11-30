秋冬返國潮提前到 台大醫院：病房都已超前部署

秋冬專案明天上路，因12月起就要求未符合少數例外情形之國人，返國必須檢附陰性證明，否則回國將遭罰，因此返國潮已經提前發生。中央流行疫情指揮中心今宣佈新增境外移入病例24例，已超越四月單日新增最高人數，創下新高。

對此，台大醫院院長吳明賢今出席台大醫院印尼代訓醫師開訓記者會時表示，台大醫院都配合政府超前部署，而且主動加嚴，即便六月政府宣佈可放鬆門禁管制，台大仍持續不原有管制。面對秋冬的新冠肺炎、其他肺炎、流感等季節性傳染病來勢洶洶，吳明賢說，除了原有門口管制、疫病門診、急診處理都是持續，現在病房也都已有預先做部署，就算開會，每個人口罩也都不拿下來。