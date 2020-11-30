快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

秋冬返國潮提前到 台大醫院：病房都已超前部署

聯合報 / 記者邱宜君/台北即時報導
台大醫院院長吳明賢。
台大醫院院長吳明賢。

秋冬專案明天上路，因12月起就要求未符合少數例外情形之國人，返國必須檢附陰性證明，否則回國將遭罰，因此返國潮已經提前發生。中央流行疫情指揮中心今宣佈新增境外移入病例24例，已超越四月單日新增最高人數，創下新高。

對此，台大醫院院長吳明賢今出席台大醫院印尼代訓醫師開訓記者會時表示，台大醫院都配合政府超前部署，而且主動加嚴，即便六月政府宣佈可放鬆門禁管制，台大仍持續不原有管制。面對秋冬的新冠肺炎、其他肺炎、流感等季節性傳染病來勢洶洶，吳明賢說，除了原有門口管制、疫病門診、急診處理都是持續，現在病房也都已有預先做部署，就算開會，每個人口罩也都不拿下來。

新冠肺炎 COVID-19 台大醫院

延伸閱讀

抗空汙，超前部署／淨化室內空氣品質 先從小品盆栽著手

抗空汙，超前部署／室內擺蘆薈 可消除甲醛

AI智能小兵來了 速揪新冠肺炎

觀光受疫情打擊 平溪留鄉青年改投入長照

相關新聞

今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增24例新冠肺炎境外移入個案，下午3時30分臨時記者會由指揮官陳時中親自說明，屆時將有直播...

我考量管制印尼移工入境 印尼代表處：尊重配合

近期印尼籍移工抵台後確診者眾多，截至昨天為止，三日內共新增廿四例印尼移確診，指揮中心昨證實確實有考量暫時禁止印尼移工入境...

秋冬返國潮提前到 台大醫院：病房都已超前部署

秋冬專案明天上路，因12月起就要求未符合少數例外情形之國人，返國必須檢附陰性證明，否則回國將遭罰，因此返國潮已經提前發生...

秋冬專案明上路 我國際公告仍是陰性證明始得登機

中央流行疫情指揮中心日前宣布12月起，包含本國人之所有入境者須檢附三日內核酸檢驗陰性證明才能登機，後來又改稱沒有報告並不...

12月起入境須附核酸報告 7大疑惑一次解答

秋冬防疫專案將在明天上路，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告，沒附證明能否搭機？檢驗報告誰買單、要有哪些內容？民眾疑問一...

【總編開箱】除了印尼移工疫情風險，也得關心「封鎖世代」的未來夢

秋冬疫情果然如病毒專家所料，國際疫情迎來了又凶又狠的第四波。

核酸篩檢 澳洲免費 美最貴2.5萬

疫情指揮中心明天起實施秋冬防疫專案，入境者須檢附三日內核酸檢驗陰性證明才能登機，若違規上機，最高恐罰五萬。記者分析美、英...

雙鐵客運 進大廳就要戴口罩

秋冬防疫專案明天啟動，進台鐵及高鐵大廳、售票處等非付費區也要強制戴口罩，若能保持社交距離才可暫時脫口罩飲食；各大客運場站...

蔡總統鼓勵消費：公共場所戴口罩

秋冬防疫專案將展開，蔡英文總統昨晚出席大型室內聚會時提醒，十二月一日起防疫措施將變得更嚴格，請民眾出入公共場所時一定要戴...

若禁印尼移工 衝擊看護市場

來台印尼移工屢傳新冠肺炎境外移入確診，指揮中心預計今天與勞動部等相關單位討論如何因應，其中不排除直接禁止輸入印尼移工。由...

陰性證明入境 造假最重罰15萬

持有陰性證明入境的印尼移工變成確診者，類似個案層出不窮，外界質疑，相關證明可能造假，對此，指揮中心表示，確實有此可能，且...

3天暴增24例確診移入 印尼移工擬禁入台

秋冬防疫專案明日上路，民眾至高感染傳播風險等八大場所，強制配戴口罩，違者最高將面臨十五萬元罰鍰。此外，除三種例外情況，所...

熱門新聞

今新增24例境外移入 下午三點半陳時中直播說明

不再沉默 施明德斥促轉會由一群欠缺良心的人組成

罕見！新加坡年初確診孕婦 產下帶新冠病毒抗體男嬰

美洛杉磯、舊金山等大城相繼宵禁 日韓防疫升級

返台通緝犯桃監確診染疫 監所第一起收容人確診個案

我想回家！ 美日英澳歸國可能流程及成本一次看

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。