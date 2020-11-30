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8大類場所須戴口罩 把握2原則不違規

中央社 / 台北30日電
圖為民眾戴口罩示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照
圖為民眾戴口罩示意圖。記者曾學仁攝影／報系資料照

秋冬防疫專案明天上路，民眾記住2原則就能輕鬆掌握戴口罩時機。首先「室內必須戴、室外盡量戴」，室內飲食可暫時不戴；其次是「接觸者是誰」，若會接觸到不特定人士就須戴。

因應全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心11月18日公布秋冬防疫專案3大方向，要求自12月1日起，民眾進出8大類場所須強制戴口罩、加強醫療院所通報採檢，入境及轉機者登機前須附核酸檢驗報告。

在戴口罩方面，指揮中心列出的8大類場所包括「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」；不過，餐廳、各級學校和幼兒園不在必戴口罩場所名單內。

不少民眾擔心忘記隨身攜帶口罩，不清楚究竟哪些場所務必戴口罩、哪些又不用戴，造成不必要的困擾。

指揮中心指揮官陳時中說明，戴口罩首要原則就是「室內空間必須戴、室外場所盡量戴」，但在室內如果有飲食需求，只要能保持距離、設有隔板，同樣能暫時取下口罩。

另一大原則就是看「接觸者是誰」，只要會接觸到不特定人士，就必須戴口罩。舉例來說，民眾在捷運、健身房、美術館碰到的都是不特定的人，這時就必須戴口罩；但如果在學校、補習班，接觸到的都是特定人士，就不需強制戴口罩。

陳時中表示，未依規定須佩戴口罩的民眾，有拒絕、規避或妨礙情形者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，可由地方政府依同法第70條罰則，裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

指揮中心副指揮官陳宗彥說，營業場所業者一旦發現民眾沒依規定戴口罩，可以先勸導，對於屢勸不聽者可錄影或報警舉發。

新冠肺炎疫情延燒近1年，不少民眾搭乘捷運、公車早已養成戴口罩習慣，但在逛夜市時戴口罩比例仍偏低。

陳時中提醒，夜市雖然是室外、通風良好的場所，但人潮畢竟比較擁擠，呼籲逛夜市還是要戴口罩，盡量不要邊走邊吃，或由夜市管理單位進行人流管制。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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