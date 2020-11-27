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印尼移工確診頻傳 指揮中心新增暫緩2家公司仲介

中央社 / 台北27日電
中央流行疫情指揮中心今天臨時召開記者會，由指揮中心醫療應變副組長羅一鈞說明，今新增14例境外移入，這是4月19日單日確診22例以來創七個月新高。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心今天臨時召開記者會，由指揮中心醫療應變副組長羅一鈞說明，今新增14例境外移入，這是4月19日單日確診22例以來創七個月新高。記者陳雨鑫／攝影

台灣今天一口氣新增13例印尼移工確診，再創單日新高。指揮中心晚間宣布，即日起新增暫緩2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台，截至目前，已有6家仲介公司移工都暫緩入境。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣27日新增14例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）境外移入，1人從美國、另13例為印尼移工，創下自今年4月19日公布新增22個案後，7個月餘以來單日新高。

疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，印尼目前疫情狀況，每天新增5000名，屬疫情高風險國家，檢出陽性率高達14%，當地流行狀況相當嚴重。

羅一鈞說，根據勞動部統計，從10月1日到11月26日這2個月以來，從印尼入境的移工有4119人，其中50人確診。會持續滾動式檢討移工檢疫政策，兼顧國內移工需求且避免出現防疫破口。

指揮中心晚間宣布，自即日起，新增暫緩PT.LAATANSA LINTAS及PT. PRIMA DUTA SEJATI共2家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

自今年11月20日起，指揮中心已要求所有入境台灣的印尼籍移工均須強制集中檢疫，且同時暫緩PT.SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA及PT. GRAHA AYUKARSA等4家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

截至目前，台灣共暫緩6家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。另外，該6家仲介移工無論有無取得簽證，即日起皆暫緩入境。

指揮中心指出，未來該6家印尼外國人力仲介公司的訓練中心，如經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無COVID-19疫情的證明，報經指揮中心同意後，始得重新仲介印尼移工來台工作。

新冠肺炎 COVID-19 移工

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