7個月以來單日確診14人創新高 其中12人同搭印尼毒班機

中央流行疫情指揮中心今宣布我國新增14名境外移入案例，為4月19日新增22例確診以來7個月新高，今新增的14名案例中，13名為印尼籍移工（案627至639），其中12人皆搭同一班機返台，而案607也與今新增12人搭同班機，該班機累積有13人確診，另一名確診患者則是由美國入境（案640）。

指揮中心表示，自印尼入境之13例個案均為印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，除案627於11月11日入境外，其餘12人均於11月12日入境（與先前公布案607同班機）。

13名確診個案中，案632曾於11月19日通報有喉嚨不適症狀，自認症狀輕微未就醫，11月23日出現流鼻水、鼻塞情形但未通報；其餘12人入境迄今均無症狀；13人於檢疫期滿前採檢並檢出陽性確診。由於個案同班機旅客均已檢疫期滿，機組員有適當防護裝備且迄今無疑似症狀，因此尚無須匡列接觸者。

指揮中心指出，案640為本國籍30多歲男性，長期在美國工作（前次自台灣出境日期為2019年9月），11月20日返臺探親，入境時無症狀，並至防疫旅館居家檢疫。個案11月21日起陸續出現疲倦、喉嚨乾、喉嚨痛等症狀，11月25日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；已掌握個案接觸者共23人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，12人為同班機機組員及專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。