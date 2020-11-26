無核酸檢測陰性證明禁返國 陳時中挨批大小眼

針對衛福部長陳時中25日拍板下令，12月1日起，海外國人若無核酸檢測陰性證明不得返國，被外界指有違憲疑慮；對此前立委沈富雄認為只要老人顧得好，經濟活動應可維持正常；前衛生署長楊志良說，全世界沒有一個國家會禁止國人返國；對照美國衛生部長阿札爾及捷克議長韋德齊訪台時不用隔離14天，不免被質疑大小眼。

外國人士享特權

回顧早前美國衛生部長阿札爾及捷克議長韋德齊率團訪台，都能跳過台灣原本嚴格的邊境檢疫，只需繳交陰性檢測證明，無須隔離14天，可說是政治版的「旅行泡泡」；當時衛福部長陳時中也曾暗示，只要是「重要的人」似乎就有特權，一般國人則要嚴格管控；然則面對台灣經濟困難的貿易需求，開放商業旅行泡泡不也是政府應該做的事？

韋德齊8月底訪台時，外交部表示對全團共3次採檢，包括登機前3天內採檢結果陰性才能登機，入境當日採檢1次，在台訪問期間再採檢1次。如果循此模式可免隔離14天，則其他國人及外國人應也可適用，方可免政治掛帥的批評。

顧好60歲以上老人

沈富雄分析，首波疫情的猛烈使政府誤判了它的嚴重性，諸多過當及不足的政策，導致不必要的封關及經濟的衰退，付出了太高的社會成本。他認為，60歲以上的老人應全面帶口罩及打疫苗，今年這群老人流感疫苗的施打率僅49%，明年春天對他們施打新冠疫苗是最主要的防疫重點。

「60歲以下者，是否帶口罩及打疫苗可以隨意。」沈富雄認為，對超過人口一半的此一族群，新冠肺炎雖非癬疥小疾，但應以「類流感」或「流感化」視之，只要老人顧得好，經濟活動應維持正常。

居家、採檢取代禁令

「就算犯人都可以返國接受審判，這是所有國民的基本權利。」楊志良擔憂，往後返台都需附核酸檢測報告，會讓許多滯外經濟弱勢者無法回家，特別是留學生，他解釋，依照傳染病防治法，法定傳染病基於防疫需求，是可以限制國人的人身自由，並實施強制就醫，但沒有一條法規定，海外國人基於防疫理由不能回國。

楊志良建議，針對沒錢做檢測的國人可強制實施14天居家檢疫，並強制採檢確認是否染疫；禁止無檢驗證明國人返台必需要於法有據，但最好還是用鼓勵的方式，例如給予取得新冠病毒陰性證明的國人適度檢疫期減免措施，甚至是免隔離等，他強調「否則返台一律要14天的檢疫期，那要檢驗證明做什麼？」

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