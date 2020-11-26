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我駐美代表處新冠群聚 指揮中心防疫醫師明線上諮詢

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
外交部今天表示，駐美代表處25日新增9人確診，駐處已立即啟動防疫應變措施指揮中心發言人莊人祥表示，明將安排防疫醫師明線上諮詢，協助定義接觸者，避免群聚疫情再擴大。圖／指揮中心提供
外交部今天表示，駐美代表處25日新增9人確診，駐處已立即啟動防疫應變措施指揮中心發言人莊人祥表示，明將安排防疫醫師明線上諮詢，協助定義接觸者，避免群聚疫情再擴大。圖／指揮中心提供

外交部今天表示，駐美代表處25日新增9人確診，駐處已立即啟動防疫應變措施，據了解，9名確診人員中一人和我駐美代表蕭美琴曾接觸過，蕭美琴目前已經開始隔離。指揮中心發言人莊人祥表示，明將安排防疫醫師明線上諮詢，協助定義接觸者，避免群聚疫情再擴大。

莊人祥表示，由於過去我外館人員感染新冠肺炎都是零星個案，且三、四月當時海外多是遠距上班，較無接觸者群聚問題，但駐美代表處接連出現確診者，研判群聚可能性高，再加上駐美代表處人數較多，近期業務多，恐會增加接觸風險。

因此，指揮中心明安排防疫醫師會用線上視訊方式，提供所有駐美代表處人員諮詢，除討論防疫計畫外，也要了解一下確診者發病日時間，掌握駐美代表處人員與確診者接觸情況，接觸時間多久、距離多近等，協助定義接觸者，並加強呼籲十四天居家隔離期間有症狀都要就醫採檢。

新冠肺炎 COVID-19 莊人祥 蕭美琴 外交部

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