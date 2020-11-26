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新冠疫苗1500萬劑恐打不完？ 陳時中：寧可多買不要不夠

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
衛福部長陳時中今出席衛環委會前，接受媒體採訪，針對疫苗採購後恐施打不完，他認為寧可多買也不希望購買不足。記者陳雨鑫／攝影
衛福部長陳時中今出席衛環委會前，接受媒體採訪，針對疫苗採購後恐施打不完，他認為寧可多買也不希望購買不足。記者陳雨鑫／攝影

新冠肺炎疫苗採購量連續二日傳出好消息，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨宣佈已經買到1500萬劑；但專家憂心國內若沒有做好與民眾的風險溝通，疫苗施打恐重演2009年H1N1疫苗買了卻只打一半的問題，陳時中今表示「寧可多買也不要不夠」。

陳時中表示，疫苗開打後，各種可能性都有，但是國內應該要先把量準備好，「寧可多買也不要不夠」。

而昨天傳出彰化學生施打賽諾菲流感疫苗後，出現12人不良反應，有手抖發燒等症狀，其中有幾名學生的手抖症狀，從接種至今約7天，仍未改善；陳時中表示，施打後出現手抖的症狀，經判定應是暈針的情況，目前專家判定是這樣的。

外傳馬來西亞已採購我國高端疫苗研發的新冠肺炎疫苗，陳時中表示，「我有看到這件事情，但是我沒辦法證實這件事情。」

新冠肺炎 COVID-19

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