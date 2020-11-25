買了新冠疫苗然後呢？醫：不良事件是最大考驗

全球搶買新冠肺炎疫苗之際，台灣已有1500萬劑入袋。醫師李秉穎直言，未來接種疫苗後，一定會出現不良事件或死亡個案，引起民眾質疑疫苗安全性，將成政府必須面對的一大考驗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球延燒，台灣除了研發本土疫苗，也透過「新冠肺炎疫苗全球取得機制」（Covax）、國際藥廠購得至少1500萬劑疫苗，有了疫苗，安全性恐怕是下一個棘手難題。

台灣疫苗推動協會榮譽理事長、中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天接受媒體訪問時表示，未來新冠肺炎疫苗開始接種後，由於接種量相當大，一定會有出現不良事件或死亡個案，如何安民心將是政府一大考驗。

李秉穎說，接種疫苗後出現的不良事件，一定要有因果關係才能斷定為「不良反應」或「副作用」，若只有時序關係卻不一定有因果關係，只能算是「不良事件」，但民眾若誤將不良事件通通視為不良反應，就可能對疫苗產生疑慮，影響接種率。

他以2009年H1N1新型流感疫苗為例，當時一名高雄男童接種疫苗後死亡，引起疫苗安全疑慮，即便專家認定男童死因和新型流感病毒、疫苗無關，仍重創民眾信心，當年接種率僅26%，遠低於目標值70%，不僅超過半數疫苗都銷毀，正因沒打疫苗，重症死亡個案更大增。

李秉穎強調，新冠肺炎疫苗若能順利上市，勢必得通過數萬人的大型臨床試驗，安全性沒有問題， 專家也會持續替民眾把關，而且新冠肺炎由於分子構造緣故，幾乎不可能造成自體免疫相關副作用，也不會出現外界擔心的「格林巴利症」，目前僅知有百萬分之1的風險會出現過敏問題。

他指出，只要全台接種率高達60至70%，就能擁有群體保護力，短時間內疫情將不會造成大流行，但正因有30%民眾沒有接種，仍然可能將病毒帶往世界各地，5到10年後萬一新冠肺炎流感化，一旦感染仍可能演變成重症，呼籲民眾「不要依賴別人來保護自己」。

至於接種疫苗後能否出國，李秉穎說，目前雖尚未有定論，但他認為未來可能出現「免疫護照」，若有打過疫苗或是有抗體陽性證明，或許在各國間移動可免除檢疫措施。