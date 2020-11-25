海外國人確診染疫 適當防護下可專案申請返台

指揮中心指揮官陳時中今天表示，海外確診武漢肺炎的國人，如不符合返國條件，但因當地醫療資源匱乏，可在有適當防護前提下，專案申請返國就醫。

為降低國人海外確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）入境後發生社區疫情的風險，中央流行疫情指揮中心於6月17日公布海外確診國人的返國條件，包括發病日至登機日逾2個月，且症狀已緩解；或距發病日達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）陰性證明，須間隔至少24小時採檢。

陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，海外國人如確診，返國仍以上述條件為原則，如不符返國條件，又因當地醫療資源匱乏，有返國就醫需求時，考量人道因素，且於返國航程有適當防護措施的前提下，可委請國際醫療轉送機構、航空公司或國內收治醫院向指揮中心提出專案申請返國就醫。

陳時中指出，如果由醫院提出申請，可提供病患情況和初期判斷，指揮中心核准速度也會加快；基於民航客機同機旅客的防疫安全考量，確診國人專案申請返國就醫使用的航空器，以採專機形式為原則。

陳時中也表示，疫情變化多，加上各國政策和管制都不同，指揮中心會根據情況滾動調整，以符合法律和人民健康需要，也提醒民眾確實評估出境必要性和所赴國家或地區的風險，否則若發生確診等情況，國家很難全面補助或補償，因為這牽涉經費運用上的公平性。