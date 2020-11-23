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立委轟秋冬專案違憲 阿中：為防疫安全

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「指揮中心『秋冬專案』限制國人返鄉權利，難道沒有違反憲法第10條的遷徙自由嗎？」國民黨立委蔣萬安23日質詢衛福部長陳時中，針對「未檢附陰性證明的國人將不能搭機返台」，質疑秋冬專案有違憲疑慮；陳時中回應表示，這是為了保護移動安全、減輕國內醫療負擔，是不得已的決定。

怕醫療量能負擔不起

「憲法第10條規定：『人民有居住及遷徙之自由，旨在保障人民有自由設定住居所、遷徙、旅行，包括出境或入境之權利。』」蔣萬安質疑，釋字第558號也指出，人民為構成國家要素之一， 國家不得將國民排斥於國家疆域之外；指揮中心規定要入境國人須提出3日內核酸檢測陰性證明，恐已違憲。

對此，陳時中回應表示，因應國際疫情嚴峻，擔憂防疫破口造成國內醫療量會負擔不起，此措施是不得已才做出的決定；當初主要考量歐美疫情非常強烈，擔心防疫有破口，為保護移動上的安全、減少國內醫療負荷，才重新訂定秋冬專案的策略。

陳時中強調，秋冬專案法源是依據《傳染病防治法》相關規定，未取得陰性證明者可能帶有傳染病，「此規定是否違憲，會再跟相關單位請教。」因染疫者搭機有移動風險，一旦國內出現破口，醫療量恐面臨崩潰，因此「這也是不得已的措施。」

願助海外台人回國

蔣萬安追問，「憲法第23條提到，『除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序，或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之。』」現行防疫措施包括集中檢疫所、居家檢疫等，要非不得已才能動用到高侵害的手段，是否現行所有的防疫措施都不可行，才能限制其回國權利？

「若國人在海外沒辦法醫療，也願意給予醫療協助，幫忙海外台灣人回國。」陳時中允諾，部分國家不針對無症狀感染者做採檢，會請外館調查，無法提供的單位，國人要返台前就不用檢附陰性報告，但進來要自費採檢，還是會讓他們可以登機回來，只是航班座位要跟其他旅客做區隔。

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