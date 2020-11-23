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染疫重症台商包機返台 其他確診者回台研議配套

中央社 / 台北23日電
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者邱宜君／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。聯合報系記者邱宜君／攝影

一名在西非迦納感染新冠肺炎的台商，因病況較重、當地醫療不佳，醫療專機返台，為台灣首例。中央流行疫情指揮中心今天說，秋冬專案上路後，確診者若要返台，配套機制研議中。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，新增1例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）確診，為台灣籍50多歲男性，從西非的迦納共和國返台。

疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案今年2月到迦納經商，10月下旬曾接觸確診個案，因有返台探親需求，11月4日在當地採檢，11月5日檢出陽性。個案本來在自家隔離，結果病況轉重，呼吸短促、胸悶、發燒，11日送到當地醫院，病情加重，申請國際緊急醫療專機轉送回台。

個案在20日搭專機返台，入境就後送送醫，馬上採檢於今天確診，目前住院隔離，病況恢復中。因醫療專機都有專屬醫療人員，且都有適當防護裝備，無須匡列接觸者。

不過，指揮中心先前曾公布，在海外染疫者若要返台有條件限制，必須至少符合下列條件其中一項，包含「發病日至登機日已超過2個月，且症狀已緩解」或「距發病日已達10天，且取得2次新冠病毒陰性證明」，才得搭機返國。

莊人祥坦承，今天回國的確診台商是在當地就染疫，並不符合確診者返國規定，此例是特別狀況，考量病人病情加重，呼吸急促且有呼吸道插管，加上當地醫療條件不佳，其本身又有多重風險因子，因此特例讓其回國。

個案從非洲返台的專機費用可能是個人自費或可能有保險公司會支應；但入境後確診的治療費用，由公費支應。

莊人祥說，在武漢肺炎疫情期間，共有36件循國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫管道回台，這名50餘歲台商是36例中首例確診武漢肺炎者。

莊人祥也說，此案是醫院在11月12日先向指揮中心詢問相關事宜，指揮中心在13日核准申請。

至於12月1日秋冬專案上路後，若有確診者要回台，是否也有專機協助，莊人祥說，有經濟能力、有保險者可專機，也會針對沒有保險或沒有財力者，研議相關配套措施。

根據指揮中心統計，截至11月23日為止，國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫共36例，就醫原因包括腦出血36%、腦梗塞18%、骨折12%、呼吸道疾病6%、其他28%等。

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