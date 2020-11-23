入境要求新冠肺炎陰性證明 陳時中：不得已才做決定

秋冬防疫專案將要求入境台灣提出新冠肺炎核酸檢驗陰性證明，國民黨立委蔣萬安質疑違憲。衛福部長陳時中今天說，因應國際疫情嚴峻，擔憂防疫破口，「不得已才做決定」。

中央流行疫情指揮中心日前公布的秋冬防疫專案，從12月1日起，所有入境（含轉機）台灣者都要提出2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）核酸檢驗陰性證明，引起議論。

蔣萬安上午在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時表示，根據憲法規定，人民有遷徙自由，釋字第558號也說，人民為構成國家要素之一， 國家不得將國民排斥於國家疆域之外；指揮中心規定要入境的國人需要提出陰性證明，有違憲疑慮。

疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中答詢時表示，秋冬專案的入境規定法源是傳染病防治法相關規定，無法取得陰性證明的染疫者，可能有傳染病，為了保護移動上的安全、減少國內醫療負荷，因此訂定秋冬專案政策，至於是否合憲，會再跟相關單位請教。

陳時中說，當初政策擬訂時，經過幾次討論和辯論，主要是考量歐美疫情非常強烈，最主要理由是擔心防疫有破口，2019冠狀病毒疾病傳染力很強，擔心對台灣安全造成影響。

以往陳時中曾多次對外表示，國人有醫療必要可以回台；陳時中表示，現在秋冬專案是「不得已才做決定」。因染疫者搭機有移動風險，長途跋涉對同機的人造成感染風險；一旦國內出現破口，國內醫療量能很快負擔不起，可以看到歐美處理疫情，稍微放鬆馬上破口就很大，因此秋冬專案「這也是不得已的措施」。

針對海外台灣人有緊急狀況，陳時中說，如果國人在海外沒辦法醫療，也願意給醫療協助，讓他們回來。

蔣萬安表示，指揮中心應檢視現有的防疫手段，是不是已經能達成防疫目的，否則限制人民基本權利會有違憲疑慮，也會影響後續救濟問題。