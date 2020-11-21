國際新冠肺炎疫苗來台 循緊急授權模式審查

新冠肺炎疫苗臨床試驗進度引發關注，食藥署署長吳秀梅今天表示，國產疫苗一期臨床試驗最快12月底前出爐，至於國際大廠研發的疫苗可望循緊急使用授權模式，開放台灣民眾使用。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發競速，台灣也有3支國產疫苗進入第一期臨床試驗。

衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅今天接受媒體電訪時表示，國內3支候選疫苗第一期臨床試驗結果預計12月中下旬出爐，笑稱「在聖誕節給大家驚喜也不錯」，目前國內疫苗廠都已相繼來諮詢，最近就會送進二期臨床試驗計畫書，希望12月底前展開第二期臨床試驗。

除了國產疫苗，向國際大廠、新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）購買疫苗，也是台灣取得疫苗的主要策略。

吳秀梅說，目前國際間新冠肺炎疫苗臨床試驗陸續傳出好消息，近期已開始有業者前來詢問在台使用相關規定。

她表示，未來國際間搶先取得緊急使用授權（EUA）上市的疫苗，在台灣會同樣會EUA以模式辦理，業者可儘速將動物試驗、臨床試驗資料送到食藥署，審查人員就會啟動滾動式審查，若通過將給予EUA，開放緊急使用。