新冠肺炎疫苗若在台開打 醫：兒童接種順序勢必靠後

指揮中心屬意新冠疫苗包含牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗及賽諾菲疫苗，指揮官陳時中昨透露，我們口袋已經有一些跟冠肺炎疫苗，各界好奇未來優先對象，台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎分析，由於兒童非高風險族群，新冠肺炎疫苗接種順序勢必靠後，不比照公費流感疫苗。

李秉穎今出席國衛院舉辦的「新冠病毒對於兒童健康衝擊研討會」，會前受訪時說明，目前新冠疫苗分為三類「mRAM疫苗」、「載體疫苗」及「重組蛋白疫苗」。mRAM疫苗可短期大量製造，但劑量大、不良反應機會高，且有極低溫冷鏈問題，如輝瑞／BNT疫苗等。

載體疫苗優點擇是安全性較高，牛津疫苗就屬該類別，但李秉穎提到，載體疫苗目前沒有商業上市大量使用，且因其是活性疫苗，不僅免疫供功能差者或孕婦不可接種，若人體對載體有抗體，疫苗效果甚至可能變差。

李秉穎也說，重組蛋白疫苗是目前市面上較常見的疫苗種類，B肝疫苗或HPV疫苗都屬於重組蛋白疫苗，安全性最高、不良反應少，且接種第二劑加強劑的效果會明顯加成，但缺點是短期難以大量製造，目前賽諾菲與GSK合作的新冠肺炎疫苗就屬於該種類。

李秉穎表示，新冠肺炎疫苗都沒有兒童人體試驗，但事實上，兒童罹病機率不高，即使染疫重症及死亡率都很低，目前新冠肺炎疫苗是為健康成人及老人等容易重症族群研發。李秉穎認為，新冠肺炎疫苗若在台開打，兒童可能在第三輪開始接種，不會是優先對象，和流感疫苗不同。