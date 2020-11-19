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APEC企業領袖對話 陳時中分享台灣防疫4原則

中央社 / 新加坡19日專電

2019冠狀病毒疾病疫情肆虐全球，台灣防疫有成。衛福部長陳時中今天透過預錄影片在APEC企業領袖對話分享台灣處理疫情的4大原則，包括謹慎、快速因應、超前部署及透明。

亞太經濟合作會議（APEC）「企業領袖對話」今明兩天舉行，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情影響，全程以線上方式進行。

陳時中透過預錄影片參與今天下午一場以「現代化衛生體系的經濟價值：COVID-19經驗傳承」為主題的討論場次。

截至今天，台灣累計確診人數為609人，已超過200天未出現本土案例，新增確診案例主要來自境外移入個案。

陳時中在影片中分享，台灣因應疫情有4大原則，包括謹慎、快速因應、超前部署、透明。

他說，台灣防疫成功要歸功一系列預防與管控措施。其中包括中央流行疫情指揮中心每天舉行記者會，提供即時疫情訊息；利用數位科技推出「防疫追蹤系統」及追蹤告警的「電子圍籬系統」。

陳時中指出，另外還包括口罩實名制、健保卡結合出入境旅客資料，都有助防疫。台灣也設立提供關鍵防疫政策資訊的網站，並樂意與其他經濟體分享經驗。

另一方面，他表示，政府與企業合作提升口罩產量，從一月每天生產188萬片口罩增加至目前每天2000萬片；同時也加強疫苗研發的工作。

他有信心，有疫苗後，台灣就可根除疫情。

陳時中也表示，台灣擁有享譽全球的醫療體系與良好的資通訊基礎建設，並樂意與其他經濟體合作提升全球及區域的數位醫療，達成永續發展的目標。

新冠肺炎 COVID-19

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