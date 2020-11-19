入境拿不出陰性證明 莊人祥：抵台機場自費採檢

因應秋冬疫情，12月起所有入境者都須附檢驗陰性證明。指揮中心發言人莊人祥今天表示，在出發國若無法自費採檢，將特別安排機上座位，避免與他人接觸，抵台後在機場自費採檢。

中央流行疫情指揮中心昨天公布「秋冬專案」，自12月1日起，所有入境台灣或經台灣機場轉機者，不論國籍、身分或來台目的，登機前都要出示3日內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）核酸檢驗陰性報告。

有台商反應，當地不便採檢或不開放自費採檢，擔心回不了台灣。

莊人祥今天下午在記者會中表示，根據目前了解，多達9成的國家都有提供自費採檢服務，僅1成無法自費採檢，有的限制特定國家才能做自費採檢，有的則要求有症狀才能自費採檢，外交部將持續調查各國狀況，研議配套措施。

莊人祥說，民眾出發地如果真的不開放自費採檢，指揮中心將請航空公司協助，安排民眾機上座位與其他旅客隔開，抵台後再安排在機場自費採檢。

隨聖誕節、農曆春節將近，預期將迎來台商返台潮，不少台商陳情希望縮短居家檢疫天數。莊人祥說，按照規定，所有入境者都必須進行14天居家檢疫，沒有任何人能例外，盼民眾諒解。

此外，秋冬專案也明訂民眾進出8大類場所須強制戴口罩，但究竟哪些要戴、哪些不用戴，不少民眾仍霧煞煞。

莊人祥解釋，民眾只要記得一個基本原則，一旦進入密閉場所且會接觸到不特定人士，就要戴口罩。他以KTV為例，KTV大廳屬於密閉場所也會遇到不認識的人，就要戴口罩，如果是家人或認識的朋友一起唱歌，進入包廂後就不用戴，但若和一群不認識的人一起唱就要戴。

指揮中心指揮官陳時中今天上午透露，近期口罩實名制可能進一步放寬，從現行14天9片增至10片。莊人祥坦言，實名制原本預計實施至今年底，但因應疫情，確實有增加的規劃，但相關方案都還在研議當中，尚未定案。