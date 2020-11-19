新增2例！印尼、土耳其新冠病毒入台 追外籍染疫空服員機上接觸者

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今(19)日公布，國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別為土耳其籍20多歲女性(案609)及印尼籍20多歲女性(案610)。其中案609是空服員，研判機上工作時已染疫，目前知道有戴口罩，沒有其他防護配備，指揮中心追機上接觸者。

莊人祥表示，案609為外國籍航空公司空服員，11月10日值勤自土耳其來台班機，抵台後入住防疫旅館。個案原定11月13日搭機返回土耳其，但於11月12日出現肌肉痠痛及發燒症狀，隔日航空公司聯繫我國醫療單位至旅館協助診療，並由該醫療單位通知疾管署。

莊人祥說，個案11月16日依作業流程安排採檢通報，並於今日確診，目前住院隔離治療中。之前已經有好幾例外籍空服員在台灣確診，不是第一例。因為個案是外籍航空，所以目前還不清楚機上保護措施，需進一步疫情調查。

莊人祥指出，已初步匡列案609接觸者共23人，包括航空公司員工、旅館工作人員及醫護人員等，因皆有適當防護，列自主健康管理；另服務的旅客有多少人？多少入境台灣？莊表示，個案值勤班機服務區段及旅客目前調查中。

莊人祥表示，案610於11月17日來臺工作，入境時因體溫異常於檢疫站攔檢，個案告知檢疫人員於機上出現倦怠、全身痠痛及肚子不適等症狀，於機場採檢通報，並於今日確診。

莊人祥進一步說明，已匡列個案同班機接觸者共32人，其中23人為前後二排座位旅客，列居家隔離，9人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。