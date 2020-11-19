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Airbnb當防疫旅館？恐有漏洞 指揮中心說法不一

聯合報 / 記者楊雅棠陳婕翎／台北即時報導
所有符合資格的防疫旅館都會由地方衛生單位列冊。記者楊雅棠／攝影
所有符合資格的防疫旅館都會由地方衛生單位列冊。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎疫情持續，國際疫情甚至出現第二波升溫情形。指揮中心昨天針對祭出秋冬專案，從邊境、社區和檢驗三大塊加強防疫措施。但卻傳出有民眾返國欲入住Airbnb等私人套房，而非防疫旅館，想藉此省一筆錢。Aitbnb真能當作防疫旅館以及會不會造成防疫漏洞？指揮中心的說法卻不一。

指揮中心從5月起就要求自海外入境民眾，登機前除了應填寫「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，也須確認住處是否符合居家檢疫條件，以確保國內防疫安全。

當中規定返國民眾若同住者有65歲以上長者、6歲以下幼童、如心血管疾病、糖尿病等慢性疾病患者，或無個人專用房間(含衛浴設備)者，入境後應入住防疫旅館；經查資料申報不實者，最高可罰15萬元。

但傳出有民眾返國後欲入住Airbnb，甚至宣稱「只要說是朋友空房就管不了」。

對此，指揮中心疫情監測組組長、疾管署署長周志浩表示，因為擔心業者防疫觀念不佳，清潔消毒等未完全落實，恐成為防疫漏洞。

周志浩說，所有符合資格的防疫旅館都會由地方衛生單位列冊，若未具資格業者私下招攬居家檢疫者，可以傳染病防治法開罰。

但指揮中心副指揮官陳宗彥則表示，Airbnb為國外平台，難以細分，所以還是回歸到居家檢疫的規範，只要能夠提供一人一室，不管是自己的住家或朋友住家，都可以作為入境後居家檢疫的場所，airbnb只要做好相關的防疫措施也可以住。

這樣是否會發生防疫漏洞？陳宗彥說，因為現在入境者都會填報住址，有些地方政府會鉤稽，若同一個住址出現過三次，就會去加強查核，確認是否符合防疫規範。

新冠肺炎 COVID-19

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