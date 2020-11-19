2021年衛福部3大挑戰 陳時中：疫苗最困難

衛生福利部明年將面臨新冠肺炎疫苗、萊豬、健保調漲3大挑戰。衛福部長陳時中今天坦言，疫苗涉及生命安全最困難，尤其未來新興疾病恐愈來愈多，台灣須有疫苗研發、製造能力。

陳時中上午接受電台專訪時做出上述表示，他說，因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，台灣很早就開始著手準備國產疫苗研發，到了6、7月，即便對疾病很多知識都還不清楚，也已展開國際疫苗洽購談判。

陳時中指出，新冠肺炎疫苗怎麼取得、怎麼打、疫苗安全性等問題，是明年將遇到最大的困難，目前台灣的疫苗策略是國產、國外疫苗都要有，確保明年中一定有疫苗可用，屆時打與不打將是另一個難題。

不過，陳時中強調，國產疫苗事涉國家安全戰略，因應未來各種新興疾病變異，台灣必須具備疫苗研發、製造能力，厚植台灣生技產業，才能迎戰自然的反撲。

美國輝瑞大藥廠與德國生技公司BioNTech合作研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗後期試驗最終結果顯示，疫苗的預防效果達95%，但這支疫苗必須在零下70度低溫運送、保存，冷鏈技術將成一大挑戰。

陳時中說，台灣正向代理商、原廠洽談這支疫苗，冷鏈技術問題經行政院指導並結合廠商力量，確定是可以克服的，其餘候選疫苗洽談也有相當進展。