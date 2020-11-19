防疫秋冬專案12月開跑！ 蘇貞昌：提升管制強度 扭轉鬆懈的心

中央流行疫情指揮中心已公布秋冬專案，針對邊境、社區與檢驗訂出三大防線。行政院長蘇貞昌今表示，11月9日至15日增加了25例確診，創下4月以來單週確診案件數的新高紀錄，也提高了境內感染的風險，故有必要透過提升邊境、社區管制強度，適度扭轉國人因防疫有成而逐漸鬆懈的心情。

秋冬專案實施時成為12月1日至明年2月底，加強措施包含邊境、社區、檢驗三大塊下手，12月起入境及轉機旅客登機前出示三日內COVID-19檢驗陰性報告、高感染傳播風險場域強制佩戴口罩，以及強化醫療院所感染管制及通報採檢，若旅客抵台後，其檢驗報告如有不實或拒絕、規避、妨礙等情事，得依法處新台幣1至15萬元罰鍰等。

衛福部今也赴行政院報告秋冬專案實施，蘇貞昌會中指出，新冠肺炎造成全球確診超過5600萬人，死亡超過130萬人，歐洲、美洲疫情仍持續創新高，情勢相當險峻，時序進入秋冬流行期，近期台灣境外移入個案，比以往明顯增加，上週增加25例，創下4月以來單週確診案件數的新高紀錄，也提高了境內感染的風險。故有必要透過提升邊境、社區管制強度，適度扭轉國人因防疫有成而逐漸鬆懈的心情。

蘇貞昌要求，交通部應敦促各航空公司落實所有入境或轉機旅客的把關機制，不論其國籍、身分、來台目的，登機前均應出示3日內檢驗陰性報告，才可登機，以確保航空防疫安全；各部會與地方政府也應督導所轄八大類高感染傳播風險場所，落實戴口罩、人流管制、實聯制等措施。

另外，蘇貞昌也說，請衛福部及地方政府督導醫療院所，在第一線對疑似個案保持警覺，落實病例通報及鼓勵社區監測採檢。有些民眾基於不了解或不願意，對於依據社區管委會的要求，反而有所抗拒等，特別要請第一線內政部警政署配合地方政府。

蘇貞昌表示，疫情還沒有過去，請持續以最嚴謹的態度，保持警戒，守護國人健康。