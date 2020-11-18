入境新冠肺炎陰性證明 少部分難取得可來台再採

自12月1日起，入境台灣不分國籍都需新冠肺炎核酸檢驗陰性證明。指揮中心表示，全球多數國家都有檢驗管道，可能僅少數國家無法取得，若真的有困難，可抵台後入境自費採檢。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會宣布，12月1日起啟動秋冬防疫專案，強化邊境檢疫、部分場所強制戴口罩，以及醫療端加強2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）採檢。

在邊境檢疫部分，陳時中表示，因應國際疫情持續嚴峻，預期今年底及明年初入境旅客數將增加，為加強防疫安全，自12月1日至明年2月28日（啟程地時間），入境台灣機場或經台灣機場轉機的旅客，不論身分（本國籍與外國籍人士等）或來台目的（求學、工作、外交公務等），都應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，才可登機來台。

若旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依法開罰新台幣1萬至15萬元罰鍰；檢驗報告不實部分，也將追究偽造文書印文罪刑責。

指揮中心表示，COVID-19核酸檢驗陰性報告需由啟程地政府機關許可設立的醫療院所開具，原則為英文、中文或中英對照版本。

報告內容需備有「登機者的護照姓名」、「出生年月日（或護照號碼）」、「採檢日及報告日」、「疾病名稱」、「檢驗方法」及「判讀結果」等項目。

法文及西班牙文等非中文或英文版本文件，若屬「啟程地官方語言」，且航空公司啟程地的地勤人員能確認報告內容，可予同意受理。表訂登機前「3日內」檢驗報告的日期，以「報告日」及「工作日」計算，可排除當地政府的國定假日。

檢驗報告可為紙本（正本/影本）或電子報告書形式，但內容應清晰可辨識，且經審視需備項目完整無誤。檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測（例如PCR、RT-PCR、NAA、NAT等）；不能是抗體或抗原檢驗。

指揮中心發言人莊人祥表示，8月份曾調查過全球提供新冠肺炎採檢的國家，已有高達9成在當地都能取得採檢證明、僅1成無法取得；現在會再請外交部協助調查，確認有多少國家取得核酸檢驗證明有困難。

對於有困難者，莊人祥說，如果某些國家真的無法取得，從這些國家出發的民眾可先登機，在機上會有特別防疫安排，入境台灣時再自費採檢。