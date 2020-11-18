學校免戴口罩、游泳池卻要戴？陳時中揭關鍵

12月1日起，8類場所將強制戴口罩，外界好奇，為何進學校免戴口罩、到游泳池卻要戴？指揮中心指揮官陳時中解釋，關鍵在於接觸者是誰，若接觸到非特定人士就要戴。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫整備，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會宣布，12月1日起啟動秋冬防疫專案，「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所將強制戴口罩，違者勸導不聽將依「傳染病防治法」由地方政府開罰新台幣3000元至1萬5000元罰鍰。

陳時中表示，原則就是室內空間必須戴、室外場所盡量戴，但室內若有飲食需求，只要能保持距離、設有隔板等防護措施，可以暫時取下口罩。

值得注意的是，根據指揮中心規定，同樣是室內空間，學校、補習班及餐廳不須戴口罩，游泳池、健身中心卻要戴，引發討論。

陳時中解釋，這次主要強化會切觸到不特定人士場所的戴口罩規定，但學校、補習班接觸到的都是特定人士，因此並未強制要求戴口罩；他笑說，當然不可能要求民眾在游泳、健身的時候戴口罩，但在下水前後、使用健身器材前後，就應把口罩戴起來，盼強化戴口罩的遵從度。

指揮中心發言人莊人祥表示，三溫暖、健身房等場所因性質特殊，無法全程戴口罩，業者可以透過人數管制、加大器材間距降低風險。

然而，沒依法戴口罩究竟該怎麼查、由誰開罰，令業者傷透腦筋。指揮中心副指揮官陳宗彥說，由於8類場所分屬不同目的事業主管機關管轄，執行上可由營業場所業者先勸導民眾戴口罩，若屢勸不聽，可錄影或報警舉發，由主管機關開罰。

陳時中說，台灣防疫一直以來都是關懷、管制並重，不是單純靠嚴刑峻罰，而是團結一致抗疫，但仍須針對少數屢勸不聽者清楚訂出罰則，目前多數大眾運輸工具對於戴口罩都做得很好，但在夜市戴口罩的人明顯就特別少。

陳時中指出，夜市雖然是室外、通風良好的場所，但人潮畢竟比較擁擠，呼籲逛夜市還是要戴口罩，盡量不要邊走邊吃，或須進行人流管制。