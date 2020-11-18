疫苗受試者平台逾2萬人登記 陳時中感謝民眾參與

新冠肺炎疫苗臨床試驗登記平台今早突破2萬人登記，疫情指揮中心指揮官陳時中今天對此表達感謝，但強調已登記的民眾仍保有自由意志，隨時可選擇退出或不參與臨床試驗。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗研發如火如荼，各家疫苗廠二期臨床試驗預計收案3500人以上，為避免受試者招募不易而使臨床試驗推遲，中央流行疫情指揮中心11日成立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」，協助疫苗業者加速收案。

指揮中心原預計11月底前至少蒐集2萬名有參與臨床試驗意願的民眾，但截至今早、平台僅上線7天，就已提早達到2萬人目標，將持續開放民眾登記，人數無上限。

陳時中下午在疫情記者會中表示，感謝民眾參與平台登錄，可望提高未來臨床試驗收案速度，但也強調該平台並非正式的受試者招募，未來疫苗臨床試驗計劃通過研究倫理委員會（IRB）後，業者才能和指揮中心申請使用此資料庫中的名單展開收案。

陳時中說，民眾即便已在平台登記，仍保有自由意志，可以放心拒絕參與臨床試驗，身體狀況評估、參與意向確認等工作，一項都不會少，未來試驗委託者也必須承擔受試者的不良反應相關責任，除了會有保險外，政府也在疫苗進入臨床試驗時給予補助款，盼扶持生技產業。

至於臨床試驗收案完畢後，這個資料庫該何去何從。陳時中說，指揮中心會依法分享資料，未來在一定時間後，這個資料庫就會關閉、銷毀。