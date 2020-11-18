蒙古新冠肺炎疫情增 即起改列中低風險國
中央流行疫情指揮中心今天宣布，蒙古新冠肺炎本土病例持續增加，即日起從低風險國調整為中低風險國。
中央流行疫情指揮中心統計，台灣目前累計607例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診個案，目前還有59人住院隔離。
但國際疫情相當嚴峻，疫情指揮中心宣布，蒙古自11月11日報告首例本土社區感染病例，迄今已累積21例本土確診病例，目前全國實施居家令至12月1日，由於本土病例持續新增，因此即日起，蒙古從低感染風險國家調整為中低感染風險國家。
各國感染風險級別最新名單，低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。中低感染風險國家/地區：新加坡、澳洲、柬埔寨、香港、蒙古。
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