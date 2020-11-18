強制戴口罩將上路 風景區、夜市建議人數總量管制

疫情指揮中心祭出8大類場所強制戴口罩。指揮官陳時中表示，在室內空間不戴會罰，但餐廳有適當距離、隔板不受限。在室外不戴則會勸導，人潮擁擠處建議控管人數總量。

因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫整備，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午記者會宣布，12月1日起秋冬防疫專案啟動，公布3大方向民眾和醫療院所要主動配合的措施。

其中在全民強制戴口罩部分，陳時中說，自12月1日起，強制要求民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等8大類場所應佩戴口罩。

若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1.5萬元以下罰鍰。

陳時中說，上述場所因具有不易保持社交距離，或會近距離接觸不特定對象（不認識的人）的特性，有較高的感染與傳播風險，因此要求進入該類場所活動的民眾佩戴口罩。開罰的方向是室內開罰，室外勸導，且如果民眾在室內有飲食需求，只要能保持距離、有隔板等防護措施，可在飲食期間暫時取下口罩。

根據指揮中心提供的8大類強制戴口罩場所，包含各類醫療照護場所、高鐵、台鐵捷運等大眾運輸工具、商場、購物中心、超市等消費場所（但餐廳未列入）；教育場所則有圖書館、社區大學、訓練班和K書中心，也不含各級學校和幼兒園、補習班。

此外，電影院、體育館、活動中心、展演場所、美術館、博物館、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、兒童遊戲場也入列；郵輪、歌廳、健身中心、電子遊戲場等；寺廟、教堂等類似場所，以及銀行、保險公司、信用合作社、郵局等。

至於人潮聚集的戶外場所（如戶外風景區、遊樂園、夜市、傳統市場等），或是於戶外進行的公眾集會活動（如遊行、遶境、跨年晚會等），建議業者或場所管理單位採用「人數總量管制」方式進行管控，讓民眾在場所或活動中能持續、有效地保持社交距離。

陳時中說，主辦單位應參考「COVID-19（新冠肺炎）因應指引：公眾集會」，評估公眾集會活動風險及制定相關防疫應變計畫，並盡可能落實實聯制及佩戴口罩。