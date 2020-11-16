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莫德納疫苗試驗傳捷報 美股道瓊早盤大漲逾330點

輝瑞、莫德納相繼報喜！FDA前局長：明年可有效結束疫情

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莫德納疫苗臨床試驗告捷 指揮中心盡力洽購

中央社 / 台北16日電
指揮中心發言人莊人祥下午主持記者會。聯合報資料照片
指揮中心發言人莊人祥下午主持記者會。聯合報資料照片

美國莫德納2019冠狀病毒疾病疫苗臨床試驗顯示，防護力達94.5%。疫情指揮中心發言人莊人祥表示，曾與莫德納接洽，雙方都盼成就美事，但仍待談判，會多管道持續努力。

美國莫德納生物技術公司今天公布2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）疫苗後期試驗初步結果。這項針對3萬多人進行的疫苗臨床試驗顯示，疫苗防護力達94.5%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥晚間受訪時表示，先前就已曾與莫德納接洽，雙方都有意願合作，但數量和價格都還有待談判，也要看何時能供貨。

莊人祥說，莫德納的疫苗與先前輝瑞及德國BNT的新冠肺炎疫苗同屬mRNA技術，也都需要冷鏈保存。不過與輝瑞BNT疫苗相較，莫德納的冷鏈僅需攝氏負20度，條件相對較不嚴苛，兩支疫苗相較之下，莫德納若引進台灣，可行性較高。

除了直接與莫德納接洽，莊人祥表示，目前莫德納並未列在COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）首波候選疫苗名單，但預期第二期名單會有，只是不知道何時公布。不論是何種管道，指揮中心都會努力接洽，不會放棄。

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